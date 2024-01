Beatrice isolata a Capodanno, alcuni inquilini non si risparmiano: “Fate come se non esistesse”

NEWS

Andrea Sanna | 2 Gennaio 2024

Grande Fratello

Isolata durante la serata di Capodanno al GF, Beatrice Luzzi è parsa piuttosto pensierosa e giù di corda. Alcuni inquilini non si sono risparmiati nei suoi confronti e oltre ad avvertirla durante i preparativi, si sono lasciati sfuggire frasi discutibili.

Beatrice Luzzi isolata dagli inquilini

L’ultimo dell’anno non è stato per nulla piacevole per Beatrice Luzzi. Alcuni inquilini della Casa avvicinandosi a lei durante i preparativi, l’hanno invitata a “fare la brava” e non “rovinare la festa”. L’attrice quindi, visto l’andazzo, ha pensato bene di rimanere in disparte e silenziosa.

Mentre si preparava la tavola, Anita Olivieri pare abbia appositamente scelto di non apparecchiare per la coinquilina. Nel momento in cui poi Letizia Petris gliel’ha fatto notare, la ragazza ha risposto con una battuta: “Facciamola mangiare da sola in sauna”. A seguire il posto per Beatrice Luzzi l’ha aggiunto la Petris.

Poco dopo anche Massimiliano Varrese ha suggerito ai suoi compagni di evitare l’attrice e non risponderle in caso di battute o altro: “Attenzione ci sono intenzioni belliche molto gravi, evitate qualsiasi risposta”, ha detto l’attore.

A tavola poi Letizia Petris, come mostrato in questo video ha dichiarato: “Fate come se non esistesse”. E così è successo. Beatrice Luzzi è stata totalmente ignorata.

Letizia: non abboccate stasera. l'ho già sentita in camera. Quindi per favore andiamo avanti, neanche dire cosa, come se non esiste.#grandefratello pic.twitter.com/zApTN1StPq — Nina (@ninaestop) December 31, 2023

Beatrice notando un certo distacco da parte dei compagni si è sfogata in confessionale e una volta uscita era in lacrime. Poco prima di questo mento però Marina FIordaliso e Vittorio Menozzi insieme a Marco Maddaloni hanno detto il loro punto di vista. E proprio la cantante ha affermato: “Non può pretendere di attaccare tutti e poi dopo che la amino”.

Fiordaliso: “Non può pretendere di attaccare tutti e che poi dopo la amino.” #GrandeFratello pic.twitter.com/O9sMZEA4XF — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 1, 2024

Così Marina Fiordaliso e Vittorio Menozzi hanno provato a consolarla in stanza da letto. A quel punto Beatrice Luzzi non ha potuto fare a meno di esprimere come si sentisse in quel preciso momento: “Mi sento castrata. Non posso parlare, non posso bere e non posso ballare”.

Anche allo scoccare della mezzanotte si è verificata una scena un po’ particolare. I soli Vittorio Menozzi, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi hanno abbracciato Beatrice Luzzi e fatto gli auguri. Mentre tutti gli altri l’hanno ignorata. Per tale motivo è andata in giardino ed è rimasta da sola.