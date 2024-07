Perla Vatiero è tornata a far discutere a causa di un presunto filtro che avrebbe applicato in una sua Story

In queste ore i fan di Perla Vatiero hanno notato qualcosa di strano che è accaduto alla sua porta mentre stava facendo vedere un paio di pantaloni su Instagram.

La porta di Perla Vatiero

Solo poco tempo fa Perla Vatiero si era sfogata sui social chiedendo alle persone di smettere di parlare in continuazione di lei e della sua vita. La vincitrice del Grande Fratello aveva fatto un’apparizione sui social per commentare il comportamento dei suoi hater, che continuano a riprenderla per qualsiasi cosa:

“Ciao ragazzi, noi siamo appena arrivati qui al resort. Come vi ho accennato vorremmo staccare la spina due giorni però prima volevo parlarvi di una cosa molto importante, visto che sono due giorni in cui si parla solo di Perla. Capisco che parlare di Perla può far comodo, ma questa situazione mi sta stancando e mi fa star male”.

A quanto pare le sue parole non sono servite a nulla perché alcune segnalazioni del web hanno portato profili Instagram come quello di Very Inutil People ad accorgersi di qualcosa di un po’ strano. Qui sotto possiamo vedere lo screen di un video in cui Perla Vatiero fa vedere un paio di pantaloncini e dietro di lei la porta fa dei movimenti innaturali piegandosi.

La foto di Parla Vatiero in cui la porta si piega

Tutto ciò ha fatto subito pensare al fatto che Perla stia usando dei filtri in maniera esagerata e per tale ragione ha suscitato l’ilarità degli utenti. Vedremo che cosa ne penserà questa volta l’ex gieffina e se vorrà intervenire per chiarire la situazione. Noi di Novella 2000 siamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali correzioni su quanto accaduto.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più