Ultimo è un noto cantante che riempie gli stadi di tutta Italia, ma lo avete mai visto quando era solo un bambino e lo avreste riconosciuto? Ecco tutte le foto della sua infanzia.

Le foto da bambino di Ultimo

Da ormai mesi Ultimo sta riempiendo gli stadi di tutta Italia grazie alla sua serie di concerti che ripropone anno dopo anno. Sul palco dello Stadio Olimpico, di recente, ha anche annunciato di stare aspettando il primo figlio insieme alla fidanzata Jacqueline. Il momento è stato molto romantico perché è avvenuto davanti a migliaia di fan adoranti e l’artista ha cantato la canzone che ha scritto per la compagna qualche tempo fa.

Come spesso vediamo sui social, quindi, l’ex Big di Sanremo è molto amato dal pubblico diverse persone conoscono la sua vita per filo e per segno. In molti sanno come ha avuto inizio la sua carriera e in che modo si è fatto conoscere all’intero Paese. Qualcuno però non avrà mai visto com’era da piccolo, quando era solo un neonato o un bambino che stava imparando a suonare il pianoforte.

Qui di seguito possiamo vederlo in alcuni momenti della sua crescita: nella prima foto è in braccio a qualcuno, mentre nella terza lo vediamo già più cresciuto intento a studiare musica.

Le foto di Ultimo quando era solo un bambino

Il profilo Instagram ‘Prima volta di…” ha pubblicato un video in cui possiamo vedere vari spezzoni. In alcune scene gioca con una palla, in altre suona il flauto o il pianoforte. Alla fine notiamo un Niccolò Moriconi, che ancora non era Ultimo, cantare ‘Sally’ davanti ai suoi amici. Chi filma gli fa promettere una cosa: “Se sarai un cantante famoso e ricco devi promettere che ogni abato sera ci offrirai la cena a tutti“.

Altre foto del cantante da ragazzino

Quel sogno si è realizzato e oggi Niccolò è effettivamente un artista apprezzatissimo nel panorama musicale italiano. Un grande in bocca al lupo per le sue prossime avventure in ambito lavorativo e per la sua prossima esperienza come papà.