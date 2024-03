NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel corso della diretta del Grande Fratello c’è stato un botta e risposta tra Alessio Falsone e Federico Massaro. L’imprenditore tuttavia ha mentito sulle parole rivolte al modello e la produzione lo smaschera.

Il GF smaschera Alessio Falsone in diretta

Si scaldano gli animi nella casa del Grande Fratello. Questa sera infatti c’è stato un ennesimo confronto tra Federico Massaro e Perla Vatiero, ma durante il faccia a faccia tra i due è accaduto qualcosa di inaspettato. Alessio Falsone infatti, mentre veniva mandata in onda una clip, si è rivolto al modello schierandosi contro di lui. Poco dopo così Alfonso Signorini ha chiesto all’imprenditore cosa avesse detto a Federico e a quel punto Alessio, mentendo, ha affermato: “Gli ho detto di lasciar perdere e che non si deve scaldare”. Immediata la replica di Massaro, che ha aggiunto: “Non è vero, mi ha detto altre cose”.

Qualche minuto dopo però il conduttore ha deciso di intervenire nuovamente e a quel punto ha mostrato in diretta cosa è accaduto in realtà tra Federico e Alessio, smascherando così il gieffino. Nella clip in questione infatti abbiamo ascoltato le parole che l’imprenditore ha rivolto al modello.

Alessio Falsone, rivolgendosi a Federico Massaro, che l’aveva etichettato come “fenomeno”, ha affermato: “Io faccio il fenomeno? Fuori da questa casa ti faccio vedere come faccio il fenomeno”.

Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web e lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato: “A noi piace che vi confrontiate guardandovi negli occhi, ma mai, anche se per scherzo, le minacce. Le minacce non ci piacciono. Anche perché so che non le fate in cattiva fede. Ma non fanno bene”. A quel punto i due diretti interessati hanno deciso di chiarirsi e si sono stretti in un abbraccio.