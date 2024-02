“Non avrei comportata”, Perla fa una gaffe e si corregge ma sbaglia di nuovo: “Non mi avessi comportata”

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

Durante il confronto con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha difeso il suo comportamento sottolineando di non aver commesso chissà quale errore. Nel giustificarsi, però, ha commesso una gaffe, sbagliando i verbi!

La gaffe di Perla Vatiero in diretta

Questa sera al Grande Fratello Perla Vatiero ha avuto modo di parlare del suo rapporto con Alessio Falsone all’interno della Casa, messo in dubbio da alcuni compagni d’avventura. Mirko Brunetti ha seguito cosa è successo e ha manifestato un po’ di fastidio, tanto da confrontarsi da studio con Perla. Come vedremo in seguito, la concorrente ha commesso qualche strafalcione nell’esprimere il suo punto di vista. Ma cosa è successo e perché se ne sta parlando così tanto sui social? Vediamolo insieme qui a seguire.

Nel giustificare le sue azioni, infatti, Perla Vatiero ha fatto sapere di non aver commesso chissà quale errore verso Mirko Brunetti. Si è detta molto rispettosa, ma di aver semplicemente giocato con Alessio Falsone, che reputa semplicemente un amico. Mentre si parlava di questo con il conduttore Alfonso Signorini, però, ha voluto vederci chiaro.

Durante il suo intervento Perla Vatiero ha difeso la sua posizione, ma ha anche commesso qualche gaffe con i verbi: “Comunque ehm… mi sto comportando come mi avrei comportato a prescindere perché… mi avessi perché comunque qua dentro…”. Come potete ascoltare dal video sottostante la gieffina è caduta nell’errore, forse presa dal momento non ha badato alla forma e ha agito d’impulso nel dire il suo pensiero. E per questo ha commesso un errore.

“Comunque ehmmnnn… mi sto comportando come mi AVREI comportato a prescindere perché comuuuuu mi AVESSI perché comunque qua dentro…”

Io non ho parole per l’ignoranza vi giuro 💀💀💀#grandefratello pic.twitter.com/k4yg9CT8nv — Crudelia (@SistersStars) February 26, 2024

Il web e fan del Grande Fratello hanno ironizzato sulla faccenda e non sono mancate battutine sulla gaffe commessa da Perla Vatiero questa sera. Sui social si sono avvicendati diversi commenti (alcuni simpatici altri più pesanti che sarebbero da evitare), ma come abbiamo potuto notare Perla nemmeno si è resa conto, presa dalla frenesia delle dinamiche.