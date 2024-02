Perla confessa in diretta cosa ha scritto sul braccio di Alessio

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

In diretta Perla Vatiero svela cosa ha scritto sul braccio di Alessio Falsone durante un momento di giochi in cucina

Al Grande Fratello durante un momento di giochi, Perla Vatiero ha scritto qualcosa sul braccio di Alessio Falsone. Ma cosa nello specifico? A svelarlo sono stati i diretti interessati.

Cosa ha scritto Perla Vatiero sul braccio di Alessio

Il rapporto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone è tornato a essere oggetto di discussione questa sera durante la puntata del Grande Fratello. La complicità tra i due concorrenti ha destato qualche sospetto nella Casa, anche per Mirko Brunetti fuori.

Proprio Mirko ha spesso manifestato fastidio per l’amicizia con Alessio Falsone, sebbene Perla Vatiero l’abbia spesso rassicurato. Anche durante l’ultima puntata lui ha spiegato che avrebbe cercato di smussare questo lato del suo carattere.

In settimana però sembra proprio che tra Perla e Alessio sono stati vicini e questo aspetto è stato analizzato in puntata. Loro parlano ovviamente di bel rapporto di amicizia, ma qualcuno ci ha visto qualcosa di più o quantomeno ha insinuato. Specie nel momento in cui la Vatiero ha deciso di giocare un po’ con il coinquilino e in cucina gli ha scritto qualcosa sul braccio.

Alfonso Signorini stasera ha voluto vederci chiaro e ha chiesto ai diretti interessati perché Perla abbia sentito l’esigenza di scrivere qualcosa sul braccio di Alessio Falsone: “Cosa hai scritto, ma è un vizio che avete?”

Dopo qualche risatina sia Perla Vatiero che il suo compagno d’avventura Alessio Falsone hanno fatto sapere che la ragazza avrebbe scritto: “Sei un palo”, perché poco prima in gruppo scherzavano. Ma niente di più.

Insomma per quanto si sia fatta dell’ironia e sia stata messa della malizia sul messaggio scritto da Perla Vatiero ad Alessio Falsone, in realtà si trattava semplicemente di un momento di giochi.