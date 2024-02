Spettacolo

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

A seguito dei recenti scontri, nelle ultime ore Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno criticato Beatrice Luzzi, tirando in ballo alcune dichiarazioni dell’attrice su Letizia Petris.

Le parole di Perla Vatiero e di Greta Rossetti

È ormai chiaro a tutti che tra Perla Vatiero, Greta Rossetti e Beatrice Luzzi non c’è simpatia. Negli ultimi giorni infatti proprio l’attrice si è più volte scontrata con le due ex protagoniste di Temptation Island e ancora oggi tra le tre sembrerebbero esserci non poche tensioni. Solo nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha indignato la maggior parte del web. Proprio Perla e Greta infatti hanno criticato un recente comportamento di Beatrice, colpevole di aver “paragonato” il lutto che l’ha colpita a quello di Letizia Petris, che in passato ha a sua volta perso il padre.

La Vatiero così, commentando l’accaduto, ha affermato: “Comunque è sempre un padre. A me viene il freddo addosso pensando di dover perdere mio padre”. Pronta la replica della Rossetti, che ha dichiarato: “Sono argomenti che non si possono toccare”. L’ex volto di Temptation Island a quel punto ha aggiunto: “Ma lo ha fatto”. Ma non è finita qui.

Greta Rossetti, concludendo il discorso iniziato con Perla Vatiero, ha voluto fare un’ulteriore precisazione: “Non si possono tutelare queste persone. Noi qui ci facciamo forza a vicenda, ma nella vita fuori una persona con un carattere debole la uccidi. Poi ci chiediamo perché c’è cattiveria nel mondo”.

2024: vengono ancora paragonati i luttipic.twitter.com/JI9hL87XGO — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 29, 2024

Le parole di Greta e Perla non sono naturalmente passate inosservate e in queste ore sui social il web si è letteralmente diviso. Nel mentre questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, la Vatiero e la Rossetti potrebbero avere un’ulteriore faccia a faccia con Beatrice Luzzi, durante il quale potrebbe accadere di tutto.