Riconoscete questo bambino dagli occhi color ghiaccio? Oggi è un concorrente del Grande Fratello

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Tra gli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello c’è anche Sergio D’Ottavi. Personaggio positivo e molto apprezzato sui social. Dal web spunta una sua foto di quando era piccolo e questo scatto ha davvero conquistato in tanti!

Sergio D’Ottavi da piccolo

Mentre ci avviamo verso una nuova puntata del Grande Fratello, in programma stasera su Canale 5 alle 21:35, le notizie sui concorrenti non finiscono mai così come curiosità o aneddoti che riguardano il loro passato. Stavolta invece è spuntata una meravigliosa foto di Sergio D’Ottavi quando era piccolo.

Non sappiamo dirvi più o meno quanti anni potesse avere in questo scatto, ma quel che notiamo è che fin da piccolo Sergio “spaccava” l’obbiettivo con il suo intenso sguardo. Sebbene in questa immagine abbia un’espressione seria e attenta, si nota comunque l’ingenuità e la dolcezza del ragazzo. Questo è ciò che trasmette fin da subito mentre lo si guarda.

Una cosa che non sembra essere cambiata rispetto a oggi è il taglio di capelli. Sebbene in passato Sergio D’Ottavi abbia tenuto anche un’acconciatura molto corta, quasi rasata, in questa foto mostra invece la sua folta chioma che conserva gelosamente ancora adesso. Anche se oggi li tiene spesso legati per una questione di comodità probabilmente oltre che per lavoro.

Per quanto poi gli anni siano passati, la barba sia cresciuta, oggi porta anche gli occhiali, Sergio D’Ottavi è rimasto esattamente come il bambino ritratto nella foto. Nemmeno a dirlo l’immagine è diventata virale e ha conquistato diversi utenti del web.

Classe 1992, Sergio Maria D’Ottavi ha un matrimonio di 10 anni alle spalle ma è pronto a innamorarsi di nuovo. Nella vita è uno chef, un ristoratore e imprenditore, ma anche deejay e surfista. Insomma davvero non ci si annoia mai con lui ed è davvero un uomo molto impegnato su più fronti. Il ragazzo in queste settimane di GF ha imparato a farsi conoscere e attualmente si trova in nomination. Riuscirà a salvarsi e proseguire la sua avventura?