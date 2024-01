Beatrice critica ancora Perla e Greta: “La loro amicizia è professionale, alleanza contro di me” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 27 Gennaio 2024

Grande Fratello

Cercando di riallacciare i rapporti con Vittorio, Beatrice Luzzi ha parlato di Perla Vatiero e Greta Rossetti. E non ha usato parole molto carine verso le due inquiline, riferendo che la loro amicizia sarebbe solo per fini professionali e per andare contro di lei.

L’attacco di Beatrice Luzzi a Perla e Greta

Da un po’ di tempo c’è una nuova rivalità, se così vogliamo chiamarla, all’interno della Casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi, infatti, non va proprio d’accordo con Perla Vatiero. Ma adesso ha problemi anche con Greta Rossetti e questo perché l’ex tentatrice ha stretto amicizia proprio con Perla.

A quanto pare l’ex in comune, cioè Mirko, ha permesso di unirsi, ma qualcuno pensa che questa amicizia non sia genuino e a pensarlo è appunto Beatrice. La Luzzi questo pomeriggio è andata a parlare con Vittorio, per cercare di riallacciare i rapporti dopo gli scontri di alcuni giorni fa. E nel farlo, ha cercato di fargli capire che Perla e Greta non sono delle sprovvedute, ma persone prefessioniste e che sanno come stare dentro un reality. Ha detto:

“Nel corso della serata mi sono resa conto che sono ragazze professioniste, che hanno centinaia di migliaia di follower. E hanno visto tutti i reality che sono stati fatti negli ultimi 10 anni, tutte le edizioni, tutti i reality. Quindi sono molto addentro. Sono venute qui non da sprovvedute o umiliate, maltrattate da Mirko. Sono venute da professioniste. Anche Perla come si sta muovendo dopo la nomination è super professionista”.

Nel continuare il suo discorso, Beatrice Luzzi è andata anche a criticare l’amicizia che è nata tra le due donne. Secondo l’attrice non è vera, ma ha fini professionali. Ed è un’alleanza contro di lei:

“La Greta sicuramente ha questa personalità dolce e accondiscendente, ma ha anche tutta l’altra. Quella che l’ha fatta arrivare ad avere 600 mila follower, quella che l’ha portata a fare la tentatrice a Temptation Island. Perla ha iscritto lei la coppia a Temptation Island. Quindi tutto questo polpettone di innamorate, abbandonate ecc che si è poi rivelato falso quando hanno chiesto se volevano lasciare il programma per raggiungere Mirko…stanno qui da professioniste. Anche la loro amicizia è professionale. E l’alleanza che si è stretta l’altra sera esplicitamente contro di me in maniera netta da parte di Greta, mi ha fatto capire che abbiamo a che fare con due professioniste”.

Le persone che guardando questo video danno ragione a Beatrice sono le stesse che accusano Greta e Perla di manipolare Vittorio contro di lei comunque 😅😂 #gf #grandefratellopic.twitter.com/isv8wuK346 — Garbino (@Garbino_) January 27, 2024

Sul web è nato il dibattito dopo queste parole di Beatrice. E ovviamente questo sarà tema della prossima puntata del Grande Fratello in onda lunedì 29 gennaio.