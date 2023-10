NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Ottobre 2023

Il video di Perla Vatiero non passa inosservato

Solo pochi giorni fa, a sorpresa, con un post sui social Igor Zeetti ha annunciato la fine della sua relazione con Perla Vatiero. L’ex tentatore così, spiegando cosa è accaduto, ha affermato: “Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci ed incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L’affetto resta”.

La stessa Perla ha parlato della rottura con Igor, facendo intendere di essere rimasta in buoni rapporti con Zeetti. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Perla Vatiero ha pubblicato sui suoi social un filmato in cui si legge la seguente didascalia: “Quando diceva di essere innamorato e dopo due settimane già sta con un’altra”. A quel punto i più hanno ipotizzato che l’ex protagonista di Temptation Island abbia voluto lanciare una frecciatina non solo a Mirko Brunetti, ma anche allo stesso Igor Zeetti.

Nel mentre in questi giorni sia Perla che Mirko sono stati accusati di essersi riavvicinati e in molti hanno parlato di un presunto ritorno di fiamma. La Vatiero così, dopo averne lette di ogni, ha deciso di intervenire per fare chiarezza, smentendo così il tutto. Nel mentre anche Brunetti sembrerebbe aver messo un punto alla storia con Greta Rossetti, anche se al momento la coppia non ha ancora confermato la separazione.