Vincenzo Chianese | 15 Settembre 2023

Quest’anno a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello è anche Arnold Cardaropoli. Ma andiamo a scoprire cosa sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Arnold Cardaropoli

Nome e Cognome: Arnold Cardaropoli

Data di nascita: 9 maggio 2001

Luogo di nascita: Ghana

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: impiegato in un’agenzia di comunicazione

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Arnold non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: _4rnol4_

Arnold Cardaropoli età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla biografia di Arnold Cardaropoli. Il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023 è nato il 9 maggio 2001. La sua età è dunque di 22 anni.

Sconosciute invece le informazioni riguardo la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Arnold è nato in Ghana. Tuttavia quando era ancora molto piccolo si è trasferito in Italia e a oggi vive a Castellarano, un paese in provincia di Reggio Emilia. Cardaropoli lavora come impiegato in un’agenzia di comunicazione e in passato ha anche lavorato come becchino.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua vita privata?

Vita privata

Sulla vita privata di Arnold Cardaropoli abbiamo diverse informazioni. Il nuovo concorrente del Grande Fratello infatti ha un passato molto particolare. Il gieffino durante l’infanzia ha vissuto in una casa famiglia, quando a un tratto è stato adottato.

I suoi genitori adottivi hanno poi scoperto che Arnold, nella stessa casa famiglia, aveva anche un fratello, e così hanno deciso di non separarli e hanno dunque fatto richiesta di adozione anche per lui. In seguito hanno poi adottato anche un’altra bambina.

Arnold è molto legato alla sua famiglia, e al momento non sembrerebbe essere fidanzato.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Arnold sui social.

Dove seguire Arnold del Grande Fratello: Instagram e social

Il pubblico si sta già chiedendo dove poter seguire Arnold Cardaropoli sui social.

Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Arnold condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua famiglia e ai suoi genitori.

Vediamo ora cosa sappiamo sul suo arrivo al Grande Fratello.

Arnold Cardaropoli al Grande Fratello 2023

Lunedì 11 settembre parte ufficialmente il Grande Fratello 2023. Nel corso della seconda puntata del reality show a varcare la porta rossa, diventando a tutti gli effetti un concorrente del programma, è Arnold Cardaropoli.

Ma come si relazionerà il gieffino al resto del gruppo e cosa accadrà durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo.

Nel mentre scopriamo chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023.

I concorrenti del Grande Fratello 2023

Ecco chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2023:

Vediamo infine il percorso di Arnold al Grande Fratello 2023.

Il percorso di Arnold al Grande Fratello 2023

Il percorso di Arnold Cardaropoli al Grande Fratello 2023 inizia ufficialmente venerdì 15 settembre. Ma come se la caverà e come si relazionerà col resto del gruppo?