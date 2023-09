NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Settembre 2023

Perla Vatiero e Igor Zeetti rompono il silenzio

Dopo la fine di Temptation Island, Perla Vatiero e Igor Zeetti hanno deciso di lasciare il programma insieme e di dare il via a una frequentazione. Per diverse settimane tutto è andato a meraviglia tra i due ed era sembrato che non ci fossero problemi tra la coppia. Tuttavia a sorpresa poche ore fa l’ex tentatore ha annunciato sui social che lui e Perla si sono ufficialmente lasciati. Queste le dichiarazioni di Igor:

Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci ed incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio L’affetto resta.

Dopo la notizia della rottura però alcuni utenti sul web hanno iniziato ad accusare Perla Vatiero di essersi riavvicinata al suo ex Mirko Brunetti, che a sua volta sembrerebbe aver messo un punto alla storia con Greta Rossetti. I due ex protagonisti di Temptation infatti solo di recente sono stati beccati insieme e a quel punto si è parlato di un presunto ritorno di fiamma. Perla così, con alcune storie su Instagram, ha smentito il riavvicinamento con Mirko, e in merito ha affermato:

“Non so come si possa pensare al fatto che dopo tutto quello che è successo tra me e Mirko io possa tornare con lui o ci possa essere un ritorno fra me e lui. Veramente una cosa folle. Come è folle il fatto che io e lui ci siamo organizzati. Penso che sia stata una cosa giusta quella di avere un confronto. Il programma ci ha cambiato tantissimo, ci ha maturato tantissimo. Finalmente sono riuscita ad avere un confronto con lui in modo easy. Ci siamo parlati e ci siamo detti tutto quello che pensavamo, ed era giusto così. Dopo una convivenza di 5 anni è il minimo. Come è il minimo che comunque doveva finire un po’ questa guerra fra di noi e si levasse questo odio da parte nostra. Cercare di avere un rapporto normale e civile”.

Perla Vatiero smentisce il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. pic.twitter.com/Ql4XwSZrG5 — disagiotv (@disagio_tv) September 30, 2023

Ma non solo. Perla Vatiero ha anche spiegato perché lei e Igor Zeetti si sono lasciati:

“Mi sembra giusto che io vi metta al corrente della situazione con Igor. Siamo in crisi già da 15 giorni. Tra noi è terminata perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale, ma è una persona a cui voglio un mondo di bene. Per qualsiasi cosa io sono qui per lui. Non abbiamo motivo di litigare o di odiarci”.