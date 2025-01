Perla Vatiero ha voluto lanciare una critica ad Alfonso Signorini rispondendo a una sua battuta in diretta

Nel corso di una recente intervista, Perla Vatiero ha commentato una battuta fatta da Alfonso Signorini nei suoi confronti e poi ha lanciato una critica sul suo comportamento quando lei era una concorrente.

La risposta di Perla Vatiero

Perla Vatiero è stata la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, battendo Beatrice Luzzi. Quest’ultima è stata scelta come opinionista dell’edizione successiva e nel mese di ottobre Signorini le ha fatto leggere un commento dell’ex gieffina in diretta.

Il conduttore ha fatto dell’ironia in questa occasione affermando che Perla ha un modo di parlare italiano tutto suo. La Vatiero non sembra averla presa molto bene e intervistata da Libero ha voluto esprimerlo apertamente:

“Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria, come già fatto in passato, forse anche questo è stato parte del gioco”.

LEGGI ANCHE: A Sonia non sfugge il commento di Laura freddi sul divorzio con Bonolis, la reazione pungente

Successivamente, Perla Vatiero ha anche ricordato alcuni episodi del passato in cui ha sofferto in cui si è sentita giudicata da Signorini stesso:

“Tuttavia, tra le tante cose complesse che ho dovuto imparare a superare, il giudizio ricevuto soprattutto dal conduttore che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo nella casa, è stata una delle cose che mi ha colpita di più dentro. Mi ha fatto soffrire realmente rispetto alle tante altre critiche ricevute dal web”.

LEGGI ANCHE: Annalisa si emoziona a C’è posta per te con Maria De Filippi: “Abbiamo iniziato insieme, sono davvero felice”

Vedremo se il conduttore del GF deciderà di rispondere in qualche modo a queste dichiarazioni. Chissà se nella prossima puntata, in onda domani sera, aprirà una piccola parentesi per chiarire la questione con l’ex vincitrice del reality. Vi aggiorneremo con tutti gli eventuali sviluppi del caso.