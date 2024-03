Perla fa un discorso in codice nella notte (che fa tremare i Perletti), un’autrice interviene – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Marzo 2024

Grande Fratello

Discorso in codice nella notte tra Perla Vatiero e i due coinquilini Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Ma cosa si sono detti? C’è chi sostiene sia una chiacchiera di poco conto, ma qualcun altro pensa che il discorso sia rivolto ad Alessio Falsone. intanto un’autrice del Grande Fratello è stata costretta a intervenire e riprendere i concorrenti.

Perla Vatiero fa un discorso in codice nella notte

È tarda notte e pochi minuti prima che la diretta su Mediaset Extra staccasse per dare appuntamento a questa mattina alle 09:00, Perla Vatiero si è recata in stanza per scambiare quattro chiacchiere con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Tutti e tre nel lettone hanno avuto di che parlare evidentemente e la gieffina campana ha cominciato a fare una serie di considerazioni in codice.

Perla Vatiero nel dettaglio ha chiesto a Sergio cosa si fosse detto con un altro compagno d’avventura,che i più pensano possa essere Alessio Falsone. Proprio con il ragazzo ha instaurato una bella complicità che ha fatto pensare potesse essere qualcosa di più. Anche se c’è da dire che entrambi hanno negato, ma il fatto ha comunque un po’ infastidito Mirko Brunetti. Successivamente attraverso delle figure retoriche ha iniziato a fare discorsi su vecchie e nuove scarpe:

“Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero”.

Poco dopo Perla Vatiero ha fatto anche un esempio di un paio di scarpe che una persona potrebbe desiderare, per poi accorgersi che non sono come sperato: “Uno non può sapere come andrà. Non è che uno compra subito la Fila al posto delle Nike, perché al momento costano troppo”.

Da qui appunto poi la richiesta di Perla Vatiero a Sergio D’Ottavi su quale fosse il discorso avuto tra lui e il coinquilino. Poi si è domandata se deve aspettare che “i piedi le facciano male nelle nuove scarpe”.

Greta Rossetti dopo aver ascoltato tutto il discorso, ha messo in guardia la sua amica parlando sempre in codice. Una frase che ha fatto dubitare i telespettatori e che non sembra essere pronunciata a caso: “Attenta che non hai la sicurezza che questo paio di scarpe si allarghi”. A intervenire poco dopo è l’autrice del Grande Fratello, che ha redarguito Perla Vatiero e i due inquilini Greta e Sergio lì con lei: “Ragazzi basta parlare in codice!”.

Il discorso fatto sotto le coperte, ripreso dalle telecamere, ha spaccato in due il web. Una parte è convinta infatti che Perla Vatiero sia interessata ad Alessio Falsone e che il discorso fosse riferito a lui. Chi invece sostiene la gieffina e la coppia con Mirko Brunetti, ha trovato invece altre interpretazioni.

Mancano pochi giorni alla diretta del lunedì e probabilmente Perla Vatiero avrà modo di spiegare queste sue parole e svelare a chi sono riferite.