Chiara Ferragni fermata da Pomeriggio 5: “È offensivo, scrivono caz**te”

29 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

Oggi nella puntata di Pomeriggio 5 si è tornati a parlare di Chiara Ferragni. L’imprenditrice è stata intercettata dalle telecamere del programma di Myrta Merlino e ha commentato le indiscrezioni sulla sua vita privata e chi sostiene sia tutta una farsa: “È offensivo, scrivono cazz***”.

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5

Se ieri è stato Fedez a tornare a parlare ai microfoni di Pomeriggio 5, oggi la palla passa a sua moglie Chiara Ferragni. Da giorni ormai non si fa che parlare della loro vita privata e di una possibile rottura, anche se in queste ultime ore sembra esserci dei retroscena interessanti, mentre altri pensano si tratti di una messa in scena.

I diretti interessati in occasioni differenti non hanno né confermato né smentito ma si sono limitati a dire, proprio al programma di Myrta Merlino che si tratta di un periodo estremamente delicato e difficile.

Oggi Pomeriggio 5, mediante l’inviato Michel Dessì, ha fatto nuovamente visita a Chiara Ferragni ai suoi uffici con l’intento di strapparle qualche dichiarazione in più rispetto alla volta precedente: “È un momento doloroso”, si era limitata a dire. Ma stavolta?

Nemmeno in questa occasione Chiara Ferragni è parsa molto propensa a concedersi ai microfoni. Michel Dessì le ha subito domandato: “Ciao Chiara come sta?”. Non appena intercettata la telecamera, dopo un piccolo sorriso, l’imprenditrice digitale ha chiesto la cortesia di non continuare: “Dai ragazzi su, basta”, continuando a camminare.

L’inviato allora ha voluto sapere solo come intendeva rispondere a chi sostiene sia tutto finto. Anche in questo caso Chiara Ferragni è stata sibillina, ma ha dato comunque un segnale importante: “Non c’è niente di finto”, lasciandosi alle spalle le telecamere.

Poco dopo però Chiara Ferragni ha deciso di fermarsi e rilasciare delle dichiarazioni, poche ma significative: “Non ci credo. No, comunque non c’è alcuna strategia ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Le ricostruzioni fatte? Sono tutte caz***e, le cose che scrivono non sono vere. Ed è molto offensivo. Dite a Myrta che anch’io voglio il cornetto. Se porta bene, serve anche un po’ di fortuna. Fatemelo recapitare. Se vuoi portarmelo però niente domande”.

Con queste poche parole Chiara Ferragni ha quindi commentato i gossip sul suo matrimonio con Fedez, a pochi giorni dall’intervista esclusiva a Che tempo che fa in programma per il 3 marzo. Il sentore è che solo quel giorno scopriremo effettivamente come stanno le cose tra l’imprenditrice digitale e il rapper.