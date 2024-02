NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Beatrice Luzzi rivela perché ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5.

Le parole di Beatrice Luzzi

Questa sera finalmente scopriremo chi sarà il primo finalista del Grande Fratello e a scontrarsi al televoto ci sono quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Tuttavia in questi giorni le ultime nomination hanno diviso la casa. Mentre c’è qualcuno che pensa che bisogna far largo ai giovani, c’è chi crede che anche i cosiddetti “senior” debbano avere le stesse chance degli inquilini più piccoli. Non sono dunque mancate piccole discussioni tra il gruppo e così stasera la questione è stata affrontata.

A prendere parola è stata anche la stessa Beatrice Luzzi, che è tra quelli che credono che la retorica del fare spazio ai giovani debba giungere alla conclusione. Spiegando le sue motivazioni l’attrice, che ha replicato a chi dice che i Vip hanno già una carriera affermata, ha anche rivelato il motivo che l’ha spinta a partecipare al Grande Fratello e ha dunque affermato:

“Credo che se noi avessimo avuto una carriera così sicura, forse non avremmo nemmeno accettato di fare il Grande Fratello. Questo gioco comporta tanti sacrifici, non tanto per noi ma anche per le nostre famiglie. Poi devo dire che il motivo principale che mi ha spinto a partecipare è stata la forza e la spinta che mi hanno dato i miei figli, in cera di un futuro più stabile”.

Ovviamente in molti hanno concordato con le dichiarazioni di Beatrice Luzzi, che stasera nel mentre potrebbe diventare la prima finalista di questa edizione.