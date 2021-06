Le parole di Piera Maggio

Nella giornata di ieri pare ci siano stati degli sviluppi per quanto riguarda il caso di Denise Pipitone. Ormai se ne sta parlando da settimana e dopo diversi buchi nell’acqua sono giunte delle nuove rivelazioni da parte dell’ex PM Maria Angioni. A Storie Italiane, infatti, ha annunciato che la bambina, ormai donna, sarebbe viva e ha una figlia. Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e acceso la speranza in molti. Tuttavia, come riporta anche il sito Biccy, a commentare i fatti sono stati anche l’avvocato Giacomo Frazzitta e Piera Maggio, la madre della piccola scomparsa.

Il primo, quindi, avrebbe affermato quanto segue:

Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della procura di Marsala.

A rompere il silenzio, poi, anche Piera Maggio. La donna, infatti, su Facebook e su Twitter ha lanciato un piccolo messaggio. Ha, quindi, affermato di voler prendere la notizia con cautela. Probabilmente viste le tante delusioni che si sono susseguite negli ultimi mesi. Tante volte, infatti, si era pensato di aver trovato Denise, ma in realtà sono state speranze vane. Qui di seguito, perciò, le sue parole:

La nostra parola d’ordine è CAUTELA e BUON SENSO. Non ci abbiamo ancora fatto l’abitudine sul nostro dolore. Chissà perché… Grazie.

Non finisce qui. Oltre alle parole dell’ex PM e le dichiarazioni di Piera Maggio, a Ore 14 è stata diffusa una foto che ritrarrebbe la presunta Denise Pipitone con la figlia e il marito. Sarà davvero lei? Dovremo aspettare verifiche ufficiali per poterlo dire con sicurezza. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e tante altre news in merito e non solo.

