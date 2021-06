Il messaggio di Christian Eriksen

Christian Eriksen sta bene! Dopo tanta paura nei giorni scorsi, a seguito del malore che l’ha colpito allo scadere quasi del primo tempo di Danimarca-Finlandia, gara del Gruppo B di Euro 2020, oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista danese di proprietà dell’Inter ha mandato un messaggio ai suoi fan sui social, postando una foto in cui si mostra sorridente.

Già nelle scorse ore il suo agente aveva fatto sapere alla stampa, come raccolto da La Gazzetta dello Sport, che le condizioni del suo assistito erano in netto miglioramento e che non vede l’ora di riabbracciare i suoi compagni di squadra. Proprio il manager del giocatore ha riferito che ora Eriksen vuole capire bene cosa gli è accaduto e che l’ha comunque trovato di buon umore.

Questa mattina la bella sorpresa. Christian Eriksen infatti ha postato un primo post dopo l’accaduto, con tanto di selfie: “Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e per la mia famiglia”, si legge sul suo account ufficiale.

A seguire Eriksen ha voluto tranquillizzare tutti gli amici e tifosi che si sono preoccupati per lui e ha fatto sapere come sta ora. Ecco le sue dichiarazioni: “Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene”.

Dunque ancora qualche controllo specifico, ma la cosa importante è che il peggio sia passato e che Christian Eriksen adesso sta bene. Un pensiero poi ai suoi compagni di Nazionale, impegnati agli Europei di calcio: “Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite”.

Il post di Christian Eriksen su Instagram

In pochi minuti il messaggio di Christian Eriksen ha fatto il giro del mondo e sono tantissimi ad avergli scritto e lasciato un like sotto al post. Uno dei primi commenti a spuntare è quello del Tottenham, club in cui ha militato dal 2013 all’estate 2020, quando poi si è trasferito all’Inter. Ma anche molti tifosi e compagni di squadra.

Poche parole significative quelle di Christian Eriksen, che fanno ben sperare. Dopo tanta paura il calciatore sta bene e noi gli auguriamo una pronta guarigione.

