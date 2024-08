È diventata virale la foto che mostra Pierluigi Pardo sofferente per il caldo e tutto sudato allo Stadio Marcantonio Bentagodi in occasione della telecronaca per la partita Hellas Verona – Napoli. Tra i tifosi non sono mancate battute divertenti.

Pierluigi Pardo diventa un meme sui social

Stavolta non vi parleremo di Temptation Island e dei suoi ex fidanzati e fidanzate. Ci soffermeremo piuttosto su una foto diventata virale sui social con protagonista Pierluigi Pardo. Al noto giornalista e conduttore televisivo ieri su DAZN è stato affidato l’esordio in campionato del nuovo Napoli di Antonio Conte. Al suo fianco al commento, Ciro Ferrara.

I partenopei sono stati “ospiti” della sfida di Serie A contro l’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Un match che, come tanti altri, ha dovuto fare i conti non solo con la sconfitta degli Azzurri, come raccontato da Pierluigi Pardo, ma anche con il tanto caldo.

In buona parte dell’Italia si boccheggia a causa delle elevate temperature e i giocatori stessi sono stati costretti a un cooling break. Per chi non lo sapesse si tratta di una breve interruzione di una partita di calcio concessa dall’arbitro. Il tutto ai fini di poter consentire ai calciatori di rinfrescarsi, in caso di caldo eccessivo per l’appunto.

Esattamente come per i giocatori, anche per Pierluigi Pardo non è stato facile stare in postazione di commento e nel momento in cui è stato inquadrato dalle telecamere, il telecronista si è mostrato con una camicia azzurra parecchio sudata. Nel suo volto si è percepita la “sofferenza” per il tanto caldo in quel momento. Il momento è diventato un vero e proprio meme sui social, tanto che qualcuno ci ha scherzato su con battutine simpatiche.

Insomma non per infierire, ma pare proprio che Pierluigi Pardo abbia sudato…. sette camicie per realizzare la telecronaca di questa partita!