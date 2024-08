Qualche giorno fa è stato beccato a cena in compagnia della single Maika, ora spuntano dei contenuti in cui Alex, uno dei fidanzati di Temptation Island, è intento a baciarsi con un’altra tentatrice! Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

Temptation Island, Alex e il bacio con la tentatrice

Ci eravamo lasciati con Alex Petri, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, a cena in compagnia della single Maika, la quale a sua volta aveva da poco messo fine alla frequentazione con Lino Giuliano (altro concorrente del reality). Ma poi cosa è successo? Ebbene tra le recenti notizie che arrivano dai social, proprio Alex è stato sorpreso a scambiarsi un bacio con un’altra tentatrice. Ma andiamo per ordine.

Per quanto Alex a Temptation Island non sia stato uno dei personaggi che hanno spiccato di più, la sua storia con Vittoria e ciò che è accaduto dopo ha comunque fatto discutere. Lei si lamentava di come il suo fidanzato la escludesse da uscite e feste (persino il compleanno) con amici, dove però erano invitate anche tantissime ragazze.

Dentro al villaggio poi Alex ha conosciuto la single Nicole Belloni e alcuni atteggiamenti hanno mandato Vittoria su tutte le furie e portata ad avvicinarsi al tentatore Simone Dell’Agnello. Feeling che ha portato i due a conoscersi anche fuori dal programma e Vittoria a interrompere la relazione con Alex.

Terminato Temptation Island, Alex si sta spesso mostrando con tantissimi ex protagonisti del programma come Raul Dumitras e alcune tentatrici, tra cui Marta Moretti. Lei nel programma aveva stretto un bel legame con Luca Bad, ex di Gaia Vimercati. Perché parliamo di Marta? Nelle ultime ore Nicole sul suo profilo Instagram ha condiviso una storia in cui la ragazza e Alex si baciano all’interno di un locale. Ma ha subito fatto presente: “È tutto uno scherzo”.

Instagram Stories – Nicole Belloni su Alex e Marta di Temptation Island

Sebbene dunque si trattasse di una burla, come specificato, il gesto ha comunque fatto molto discutere. Interverranno per chiarire le loro posizioni?