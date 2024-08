Ennesimo ritorno di fiamma per l’ex discussa coppia di Temptation Island, formata da Francesca Sorrentino e Manuel? Sono tornati insieme?

Un gesto sui social network insospettisce i fan di Temptation Island. Ennesimo ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e l’ex Manuel Maura? Questo è ciò che hanno pensato alcuni. Ma scopriamo cosa sta succedendo e le parole di lei.

Temptation Island, Francesca e Manuel sono tornati insieme?

In attesa del ritorno di Temptation Island 2024 a settembre con una nuova edizione dopo l’ultima fortunatissima, si torna a parlare dei protagonisti del reality. Ma stavolta non di Alex Petri e del bacio con la tentatrice, ma di un’ex coppia del programma che ha fatto molto discutere! Ricordate Francesca Sorrentino e Manuel Maura? È tornato il sereno tra loro?

Molti fan si stanno porgendo proprio questa domanda, quando hanno notato una mossa sui social tra i due fidanzati di Temptation Island. Pare infatti che i due ex concorrenti sono tornati a seguirsi su Instagram, il tutto dopo la rottura di qualche mese fa. Non sappiamo cosa sia accaduto tra loro, magari hanno avuto un chiarimento e dunque sono tornati ad avere un rapporto pacifico. Chissà.

Dopo l’accaduto tantissimi fan hanno tempestato di domande sia Manuel che Francesca per capire cosa sia successo tra loro e continuano a monitorare i loro comportamenti, convinti posa esserci qualcosa sotto. A una domanda da parte dei fan sulla sua situazione sentimentale, l’ex volto di Temptation Island ha chiarito subito: “Io e Manuel non andavamo più d’accordo. Non ci sarà nessun riavvicinamento”.

Nonostante ciò il gesto è stato considerato sospetto, dato che solo lo scorso luglio Manuel e Francesca di Temptation Island avevano smesso di seguirsi e da quel momento i rapporti erano peggiorati. Su Instagram la Sorrentino non ha dato altri dettaglio, ma è parsa un po’ seccata dalle insistenti domande in merito al suo rapporto con Manuel.

Vedremo se i due torneranno a parlarne e chiarire definitivamente le loro posizioni.