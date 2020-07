Piero Chiambretti torna in tv: ecco in quale programma lo vedremo

1 Dopo la malattia e dopo la pausa, Piero Chiambretti si prepara a tornare in tv. Ecco in quale programma vedremo il conduttore

Da settimane ormai si parla del futuro televisivo di Piero Chiambretti. Come ben sappiamo infatti negli ultimi mesi la vita del conduttore è stata stravolta totalmente, e il suo programma La Repubblica delle Donne è stato interrotto. Il presentatore infatti si è ammalato di Coronavirus, e allo stesso tempo a risultare positiva alla malattia è stata anche sua madre. Tuttavia mentre quest’ultima non è riuscita a vincere la lotta contro il Covid-19, Chiambretti fortunatamente ha sconfitto il virus, tornando poco a poco a stare bene. La perdita di sua madre però non è stata semplice per Piero, che solo qualche giorno fa ha ammesso che potrebbe non tornare sul piccolo schermo.

Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate, e che Piero Chiambretti sia pronto a tornare in tv. Ma in quale programma vedremo il conduttore? Solo recentemente TvBlog aveva annunciato che il presentatore potesse assumere il comando di Tika Taka, dopo l’uscita di scena di Pierluigi Pardo. Adesso, sempre come svela il noto portale in esclusiva, pare che tutto sia ufficiale. Chiambretti prenderà in mani le redini del talk show sportivo, portando un’aria di innovazione. Questo quanto si legge in merito:

“Archiviata temporaneamente l’idea della Repubblica dei bambini per problemi di budget inerenti al periodo economico difficile che stiamo vivendo a seguito dell’emergenza sanitaria, Piero sarà impegnato nella prossima stagione televisiva con una edizione completamente rinnovata del talk show sportivo Tiki Taka. Il programma prodotto in collaborazione con la redazione sportiva andrà in onda su Italia1 con Piero che già solo con la sua presenza darà una pennellata o se preferite una riverniciata ad un format in onda ormai da parecchi anni con la conduzione di Pierluigi Pardo. Si parlerà nelle prossime settimane del cast di opinionisti che saranno ingaggiati per questa nuova serie di Tiki Taka che con l’arrivo di Piero cambierà totalmente. TvBlog è in grado di informarvi che la conferma e l’ok formale di tutto questo è arrivato proprio nelle ultime ore”.

Pare dunque che Piero Chiambretti arriverà ufficialmente a Tiki Taka. In attesa, rivediamo il parole del conduttore in merito al suo futuro televisivo.