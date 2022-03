1 La battuta di Pierpaolo Pretelli sulla Rai

Questo pomeriggio a Verissimo (QUI L’INTERVISTA) Pierpaolo Pretelli ha presenziato nello studio di Silvia Toffanin. L’ex concorrente del GF Vip 5 si è raccontato tra vita privata e carriera. Dopo le recenti esperienze in Rai (da Tale e Quale Show a Domenica In) è pronto per una nuova avventura a R101 e non solo, come da lui stesso rivelato. Tornare a Mediaset, dopo un po’ di tempo, ha portato il ragazzo a fare una battuta, che già avevamo sentito in altre occasioni, come vedremo in seguito:

«Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’, tornare qui e trovare aria fresca è piacevole», ha detto in tono scherzoso Pierpaolo Pretelli.

Dopo averci lavorato per 6 mesi, ora Pierpaolo Pretelli offende #Rai1: "A #Canale5 c'è aria fresca, lì invece… Ho ringiovanito un po' ".



Chissà cosa ne pensano Mara Venier e @CarContiRai?#DomenicaIN pic.twitter.com/O6jMNupR7h — TV Italiana (@TV_Italiana) March 13, 2022

Le parole di Pierpaolo Pretelli, però, sembrano aver diviso il pubblico all’ascolto e, se da una parte i suoi sostenitori l’hanno difeso, dall’altra ci sono coloro che gli hanno dato contro. Quanto detto dall’ex velino di Striscia La Notizia è arrivato a Mara Venier che sui social ha condiviso lo screen del video che vi abbiamo mostrato. A seguire anche un altro tweet di un utente, il quale sostiene come Pierpaolo debba essere riconoscente alla conduttrice. La Venier ha replicato, limitandosi a un: “Porello!!!!!!!!” accompagnato da delle emoticon che ridono.

Le storie Instagram di Mara Venier

Visto il “rumore” che hanno fatto le sue parole, Pierpaolo Pretelli ci ha tenuto a intervenire personalmente…