Nicolò Figini | 15 Settembre 2023

Mare Fuori accoglie Pierpaolo Pretelli?

Il musical di Mare Fuori prende forma. La serie TV dopo aver conquistato il pubblico prima su Rai 2 e aver sbancato poi su Netflix, ora arriva anche a teatro, con un’opera attesissima. Nel cast ci saranno anche alcuni attori dello stesso show. Pensiamo per esempio a Maria Esposito. E in queste ore sta spuntando anche l’indiscrezione su Pierpaolo Pretelli.

Il progetto è guidato da Alessandro Siani, che da regista si sta occupando di ogni dettaglio, così come dei casting dei musical di Mare Fuori. Tra gli addetti al lavori c’è anche Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo. Presto scopriremo inoltre se anche Benedetta e Mattia di Amici 22 faranno parte del musical.

L’indiscrezione su Pierpaolo Pretelli l’ha rilasciata il profilo Instagram sdltv.gossip in queste ore. In più ha anche dato alcuni indizi secondo i quali l’ex vippone potrebbe prendere parte al musical:

“La notizia pare sia certa: nel musical nato dalla serie tv dei record ‘Mare Fuori’, ci sarà anche l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Oltre agli indizi sparsi in rete: lui che recita la ‘Livella’ del grande Totò, le vacanze quest’estate in barca con Maria Esposito alias Rosa Ricci anche lei protagonista del musical, i ‘segui e i like’ sparsi in questi giorni dal compagno di Giulia Salemi.

Le nostre fonti conflerebbero la presenza di Pierpaolo, che ha mostrato di saper cantare già a ‘Tale e Quale show’, come membro del cast. Se il rumors trova conferma noi facciamo un grande in bocca al lupo al ragazzo”.

