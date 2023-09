Gossip | Scoop

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Amici 22 Mare fuori

Mare Fuori: Mattia e Benedetta di Amici 22 nel cast?

Continuano a emergere indiscrezioni sul musical di Mare Fuori. Secondo alcuni rumor pare che nel cast pare ci saranno anche due amati volti di Amici 22. Facciamo riferimento a Mattia Zenzola, vincitore del programma, e della sua partner di ballo Benedetta Vari.

A dare voce al pettegolezzo è Deianira Marzano. L’influencer partenopea in direct ha ricevuto un messaggio da parte di una fonte anonima. La persona in questione informa di aver visto insieme a Napoli Mattia e Benedetta di Amici 22. Secondo la segnalazione entrambi avrebbero partecipato ai casting e li avrebbero superati. Sempre la nel messaggio si legge anche che sono stati pizzicati poco dopo a fare shopping insieme.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Mattia e Benedetta di Amici 22

Al momento non siamo in grado di dirvi cosa ci sia di vero in questo pettegolezzo e lo prenderemo con le pinze. A oggi tra gli ex allievi di Amici (non dell’edizione 22 però) presenti nel cast di Mare Fuori troviamo Giulia Molino. Lei ha partecipato alla 19esima stagione del talent show, arrivando in finale. Adesso per lei una nuova esperienza con il musical. E chissà che presto non possano aggiungersi anche Mattia e Benedetta.

Il musical di Mare Fuori prende forma. La serie TV dopo aver conquistato il pubblico prima su Rai 2 e aver sbancato poi su Netflix, ora arriva anche a teatro, con un’opera attesissima. Nel cast ci saranno anche alcuni attori dello stesso show. Pensiamo per esempio a Maria Esposito.

Il progetto è guidato da Alessandro Siani, che da regista si sta occupando di ogni dettaglio, così come dei casting dei musical di Mare Fuori. Tra gli addetti al lavori c’è anche Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo. Presto scopriremo però se anche Benedetta e Mattia di Amici 22 faranno parte del musical.