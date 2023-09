Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Settembre 2023

Andreas Muller

Gli scatti hot di Andreas Muller

Andreas Muller in queste ore sta facendo parlare di sé per gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Il ballerino e coreografo ha infatti condiviso delle foto particolarmente hot sul social network in cui mostra la schiena tatuata e mette “quasi” in bella vista il lato b.

“Quasi pronto”, questa la didascalia scelta per presentare le foto di cui vi stiamo parlando. Nemmeno a dirlo queste immagini in pochi secondi hanno catalizzato l’attenzione degli utenti. Il popolo della rete non ha potuto fare a meno di commentare. Se c’è chi meno malizioso si è focalizzato sui bei tatuaggi evidenziati da Andreas Muller, qualcun altro senza troppi giri di parole ha fatto apprezzamenti precisi.

Si trovano infatti davvero diversi pensieri. Da chi si complimenta e domanda: “Che bei tatuaggi che hai A! Quello sulla schiena è “Amore e Psiche”?”. Ma anche chi non ci pensa due volte e simpaticamente ha detto di comprendere la compagna di Andreas Muller, Veronica Peparini.

Il fisico di Andreas

Nel giro di pochi giorni il vincitore di Amici 16 ha pubblicato diverse foto in cui ha messo in mostra il suo fisico scolpito. Appena tre giorni fa ha postato delle foto in cui ha condiviso i suoi addominali d’acciaio e un corpo ben curato.

L’artefice di tutto pare sia stato l’imprenditore Spazzini a cui ha subito fatto notare, sottolineando: “Sono stato bravo”. Con determinazione e spirito di sacrificio Andreas Muller ha ottenuto risultati strabilianti. Probabilmente il ballerino si è affidato al metodo di lavoro dell’ex bodybuilder IFBB tra allenamento e un programma mirato per quel che riguarda l’alimentazone.

In ogni caso Andreas è seguito passo passo in questo percorso, fatto di regole e consigli per tenersi in forma e ora che iniziano a vedersi i risultati, Muller ci tiene a mostrarlo.