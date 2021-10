La vera età di Giucas Casella

Anche stasera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 non mancano le emozioni e i colpi di scena. Nel corso della serata è stato anche affrontato un mistero che stava attanagliando i Vipponi in casa da diversi giorni. I concorrenti infatti si sono chiesti quanti anni ha Giucas Casella, che come sappiamo è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. Il noto mentalista infatti è sempre stato schivo sulla sua età, e a un tratto i Vipponi si sono resi conto di non conoscere i dati anagrafici di Giucas. Alfonso Signorini ha così mostrato una simpatica clip durante la quale i concorrenti si sono chiesti quanti anni avesse Casella. Nel filmato abbiamo visto Francesca Cipriani affermare:

“A me una volta ha detto che è nato nel 1935. Facendo i calcoli dovrebbe avere 87 anni. Se li porta molto bene. Secondo me si è anche fatto qualche lifting nel corso degli anni. Lui non lo vuole dire”.

Ma non solo. Successivamente a interrogarsi sulla vera età di Giucas Casella è stata Katia Ricciarelli, che ha dichiarato:

“Addirittura c’è gente che dice che supera gli 80 anni. Deve avere più o meno l’età di Pippo Baudo, che ne ha 85”.

Volete partecipare anche voi alla risoluzione del mistero di Giucas? 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/Rb7Qhakm8S — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Ma quanti anni ha dunque Giucas Casella? Finalmente durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 il mistero è stato svelato e lo stesso mentalista ha raccontato la verità. Il gieffino è nato il 15 novembre 1949 e la sua età è dunque di 71 anni!

Novella 2000 © riproduzione riservata.