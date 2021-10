Pierpaolo Pretelli è un “arrogante” Irama, ma Cristiano Malgioglio non è entusiasta

Per la quinta puntata di Tale e quale show Pierpaolo Pretelli ha dovuto imitare Irama. Ecco il video dell'esibizione.

Pierpaolo Pretelli è Irama nella quinta puntata di Tale e quale show

La scorsa puntata di Tale e quale show, la quarta, è stata molto proficua per Pierpaolo Pretelli. Il cantante e modello ha infatti vinto esibendosi nelle vesti di Clementino con il brano Cos cos cos. Aveva ricevuto i complimenti da tutti i giurati, ma anche dagli altri concorrenti e la standing ovation da parte del pubblico.

E in questa quinta puntata del programma in cosa si è cimentato? Pierpaolo ha dovuto imitare Irama, diventato famosissimo grazie alla vittoria di Amici qualche anno fa. Il brano con cui ha gareggiato è stato Arrogante direttamente dal videoclip ufficiale della canzone.

Ecco il video della sua performance:

Sei stato Bravissimo anche staseraaa 🔥❤️ @pierpaolopretel Complimenti per il grande percorso che stai facendo sono super Orgogliosa di Te 💪💣❤️ #taleequaleshow #PRELEMI @IRAMAPLUME pic.twitter.com/Cpumpups60 — amore_prelemi_team (@amore_prelemi_t) October 15, 2021

La giuria lo ha promosso sia per la voce che per il trucco. Ma questa volta Cristiano Malgioglio non è rimasto totalmente soddisfatto. Gli ha detto che è fantastico, ma lo ha trovato distante dall’originale. E alla fine ha sentenziato: “Forse la cosa più giusta che hai sono gli orecchini”.

A voi è piaciuta l’esibizione di Pierpaolo in questa puntata?

Novella 2000 © riproduzione riservata.