1 Gioia per Giulio e Pierpaolo Pretelli

Sono passati alcuni mesi da quando Pierpaolo Pretelli ha scoperto che a breve sarebbe diventato zio. Suo fratello Giulio e la fidanzata Alessia Pellegrino hanno infatti annunciato che sarebbero diventati genitori quando l’ex Velino era ancora nella casa del Grande Fratello Vip 5. La notizia naturalmente ha stupito il web e lo stesso Pierpaolo, che ha cercato di sostenere e supportare la coppia. Nel corso di queste settimane così Giulio e la sua compagna hanno aggiornato i fan sulla gravidanza, e finalmente poche ore fa è arrivata la lieta notizia. Alessia ha infatti partorito ed è così nata la piccola Sophie. Questo l’annuncio di Giulio sui social:

“Ore 6.57 sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descrivere. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la tua mamma ti amiamo immensamente”.

Tanta anche la gioia di Pierpaolo Pretelli, che per la prima volta è diventato zio! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha a sua volta condiviso la prima foto di sua nipote, allegando il seguente messaggio:

“Ecco la mia nipotina. Benvenuta al mondo piccola Sophie”.

Non resta che fare dunque tantissimi auguri a Pierpaolo e Giulio Pretelli, alla sua compagna e a tutta la sua famiglia per la nascita della piccola Sophie. Nel mentre qualche ora fa a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Giulia Salemi, che ha svelato di essere stata bloccata da un ex Vippone. Rivediamo di chi si tratta e le sue dichiarazioni.