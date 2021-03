1 Con chi si sente Pierpaolo Pretelli?

Ieri Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una lunga intervista a Radio Smeraldo. Qui ha ripercorso la sua meravigliosa esperienza al Grande Fratello Vip, che gli ha regalato non solo il secondo posto, ma soprattutto l’amore. Attualmente il modello fa coppia fissa con Giulia Salemi e, come rivelato, la coppia sogna di andare a convivere.

Messa da parte la sfera sentimentale, Pierpaolo Pretelli ha raccontato se ha o meno cambiato il pensiero su qualche ex coinquilino e con chi ha deciso di restare in contatto. Ecco le sue parole:

“Se ho cambiato il pensiero su qualcuno? Tutti quei mesi lì dentro, 24 ore su 24, hai modo di conoscere in maniera più profonda le persone. Ad oggi so con chi magari avrò un rapporto di amicizia e con chi avrò più affinità.

Poi bene o male io ho sempre legato con tutti. Sono uno molto per la pace, per il quieto vivere. Io non ho nemici nella mia vita. Anche in Casa, per quanto ci fossero delle dinamiche che hanno creato dei malumori, ad oggi sono molto tranquillo”.

Pierpaolo Pretelli ha cercato di essere il più diplomatico possibile, almeno all’inizio. Poco dopo però ha rivelato con chi si sente oggi e all’appello, da Enock a Zenga, ma ne manca uno…