1 Pierpaolo Pretelli chiederà la mano a Giulia Salemi?

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono proprio più lasciati. Il periodo più lungo da separati lo hanno passato quando lei è stata eliminata e lui ha continuato il suo percorso. Oggi tutto prosegue a meraviglia e già da qualche tempo si parla di matrimonio. I due non ne hanno ancora fatto riferimento, ma sul web i fan hanno raccolto un indizio, nelle settimane passate, che porterebbe a pensare l’avvicinamento di questo momento. Pierpaolo Pretelli, infatti, ha messo un like su Instagram al seguente post:

I Prelemi non commentano ma il gossip ne è certo: presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all’altare.

Ma non solo. Nel più recente numero del settimanale Nuovo, come riportato anche da Blogtivvu, è stato riportato un retroscena che riguarda Pierpaolo Pretelli. Attualmente, infatti, l’ex gieffino è uno dei concorrenti a Tale e Quale Show e proprio lì starebbe preparando una grossa sorpresa per Giulia Salemi. Secondo le indiscrezioni, infatti, starebbe preparando la proposta di matrimonio in occasione dell’ultima puntata dello show, in diretta TV. Questo ciò che leggiamo sulla rivista:

Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show farà a Giulia la proposta di nozze. Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show. All’epoca del loro incontro in Tv pochi credevano che la loro relazione sarebbe durata. Ora anche i più scettici dovranno ricredersi.

Sarà vero? Ad oggi non lo possiamo sapere con certezza. Va preso tutto con le pinze. La cosa certa è che la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia va a gonfie vele. Lo provano, per esempio, le tenere dediche di lei nei suoi confronti…