1 I Prelemi si sposano?

Sono passati diversi ormai da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno ufficialmente dato via alla loro bellissima storia d’amore. Come tutti sappiamo l’influencer e l’ex Velino di Striscia La Notizia si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 5, e a poco a poco si sono avvicinati sempre di più. A un tratto infatti tra i due è scoppiata la passione e anche dopo la fine del reality show la coppia ha proseguito la conoscenza. A oggi tutto procede a meraviglia tra Giulia e Pierpaolo, che sui social si mostrano più innamorati e complici che mai. Nel mentre sia la Salemi che Pretelli nelle prossime settimane saranno impegnati in diversi progetti, e proprio l’ex gieffino sarà nel cast di concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show.

In queste ore però la coppia si è separata per qualche giorno. Mentre Pierpaolo è rimasto a Roma per le prove del talent di Rai 1, Giulia Salemi è tornata a Milano. L’influencer infatti sta seguendo i lavori della sua nuova casa, e a breve si preparerà per le riprese della nuova edizione di Salotto Salemi. In queste ore come se non bastasse un nuovo gossip ha colpito i Prelemi, che sono così finiti al centro dell’attenzione mediatica. Si mormora infatti che Giulia e Pierpaolo stiano organizzando il matrimonio, e che a breve dunque i due possano sposarsi, per la gioia dei fan. Ma cosa ha scatenato il web? Tutto è iniziato quando la pagina Instagram Prelemistar ha condiviso la seguente notizia:

“I Prelemi non commentano ma il gossip ne è certo: presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all’altare”.

A quel punto, inaspettatamente, ad arrivare è stato il like di Pierpaolo Pretelli al post, che ha così destato i sospetti del web! Che dunque sia tutto vero? Giulia Salemi e il suo compagno nei prossimi mesi si uniranno davvero in matrimonio? In attesa di scoprire cosa accadrà, qualche giorno fa abbiamo appreso che l’influencer sarà anche al timone della nuova edizione di una trasmissione legata al Grande Fratello Vip. Rivediamo di cosa si tratta.