Nicolò Figini | 8 Gennaio 2023

Oggi pomeriggio a Verissimo abbiamo visto un susseguirsi di ospiti. Possiamo, per esempio, citare Riccardo Fogli, Giovanna Civitillo e Maurizio Costanzo. In seguito è arrivato il turno di una coppia molto amata dal pubblico. Stiamo parlando di quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e non si sono più lasciati. Ormai, infatti, sono due anni che stanno insieme e in questa occasione hanno celebrato la relazione.

Si sono mostrati molto innamorati e lo hanno dimostrato con parole tenere e gesti affettuosi. Hanno affermato con sicurezza di aver trovato l’anima gemella e di non volersi separare mai più. Silvia Toffanin, poi, ha chiesto del matrimonio e di quando Pierpaolo le farà la proposta. L’ex vippone ha risposto che in vita sua non ha mai trovato nessuno che lo facesse sentire così bene. Di conseguenza fino a quando non l’ha conosciuta l’idea del matrimonio non gli è mai passata per la testa. Queste le sue parole esatte:

“Non mi è mai passato per la mente il matrimonio. Con Giulia mi è scattata. Io ho pensato di sposarla. Questo è il rapporto più sano che ho avuto. Non voglio farla scappare. Più prima che poi arriverà la proposta“.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, in seguito, hanno parlato anche della possibilità di avere dei bambini. Lui vorrebbe un maschietto, mentre lei una bambina per crescere insieme a lei, ma anche giocare a truccarsi e vestirsi. Noi non possiamo che augurare loro il meglio. Non appena avremo altre informazioni per quanto riguarda le loro eventuali nozze non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI il video.