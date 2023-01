NEWS

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2023

Amici 22

Mattia ad Amici 22 balla “Camera 209”

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici 22 e abbiamo visto i ragazzi esibirsi ancora una volta. Si sono alternati gli allievi di canto e quelli di danza in una competizione a colpi di canzoni e di mosse di ballo. A giudicare il primo gruppo abbiamo visto Ermal Meta, Beppe Vessicchio e Raffaella Mannoia. Per i ballerini, invece, Rossella Brescia, la quale ha molto apprezzato le esibizioni di Ramon e Maddalena. Ha avuto qualche appunto su altri, come per esempio Samuel e Mattia.

Parlando proprio di quest’ultimo, il suo momento è diventato virale sul web. Non per il ballo in sé ma per la canzone che è stata scelta per l’esibizione. Ci stiamo riferendo a “Camera 209” di Alessandra Amoroso. Il brano, come sappiamo tutti benissimo, è stata oggetto per mesi di ironia da parte del web. Il verso “mi sveglio ancora truccata” è stato montato in modo che sembrasse “mi sveglio ancora ca**ta“. Se ne è parlato molto della questione, arrivando anche a toccare l’argomento del bullismo.

Su Twitter è nato l’hashtag che riporta il verso modificato. Vi state chiedendo il perché? Tantissimi telespettatori sono convinti che il pubblico in studio abbia detto “ca**ta” invece di “truccata“. Non si capisce bene perché la musica era molto alta. Tuttavia, molto probabilmente, si tratta soltanto di suggestione. Qui sotto vi lasciamo un video così da essere voi i giudici.

vi prego sento io male o il pubblico ha cantato mi sveglio ancora cacata pic.twitter.com/NwwsyAt833 — matildo brandi (@nonmuntoni) January 8, 2023

