1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli imita Tommaso Zorzi e Giulia Salemi e i video epici fanno il giro del web

Tempo di leggerezza nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo le tensioni degli ultimi giorni e a seguito dei recenti scontri tra i Vipponi, adesso i concorrenti hanno voglia di divertirsi e di trascorrere del tempo in serenità. Per questo per smorzare gli animi, Pierpaolo Pretelli ha deciso di portare un una ventata di gioia in casa, quando ha iniziato ad imitare nientemeno che Tommaso Zorzi e Giulia Salemi! Come sappiamo proprio il blogger è attualmente uno dei protagonisti più forti ed amati del reality, e con i suoi modi di fare ha conquistato il cuore del pubblico e del web.

Così Pretelli, con indosso una parrucca e dei tacchi, ha iniziato ad imitare Zorzi, tra le risate generali della casa e dello stesso Tommaso. Ecco il video epico che sta già facendo il giro dei social:

Pierpaolo imita Tommaso (che va a letto se non gli danno il vino)

TRAAAC #GFVIP 🚨⚰️ pic.twitter.com/5fAPGxtvD9 — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 22, 2020

Ma non solo. Come se non bastasse infatti in seguito Pierpaolo Pretelli ha imitato anche Giulia Salemi, che solo da pochi giorni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 come nuova concorrente. Ecco il divertente video:

Pierpaolo imita Giulia Salemi#GFVIP pic.twitter.com/HwxRqt16In — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 22, 2020

Pare dunque che in queste ore nella casa del Grande Fratello Vip 5 sia tornato il sereno, almeno per il momento. Ma quanto durerà questa tregua tra i Vipponi? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.