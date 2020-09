1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli fa intuire di essere infatuato di Elisabetta Gregoraci: ecco le parole dell’ex Velino

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla partenza del Grande Fratello Vip 5, e nel corso della seconda puntata del reality tutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Tra i protagonisti di quest’anno come sappiamo ci sono anche Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, che senza dubbio sono già due dei Vip più amati di questa edizione. Tra l’ex Velino e la conduttrice nel mentre pare essere già nata una simpatia reciproca, che nelle prossime settimane potrebbe evolversi in altro. Già nel corso della terza diretta del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo ed Elisabetta sono stati protagonisti di una prova ricompensa durante la quale è scattato un bacio (seppur per gioco), e da allora sono già in molti sul web a fantasticare su un’ipotetica storia tra i due.

Adesso come se non bastasse proprio Pierpaolo Pretelli, chiacchierando con i suoi compagni d’avventura uomini, ha fatto intendere di essere infatuato di Elisabetta Gregoraci! Tuttavia al momento l’ex Velino ha ancora bisogno di capire quello che potrebbe accadere, pur non nascondendo il suo interesse per la conduttrice. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono passati pochi giorni, ci stiamo conoscendo. Non c’è una frequentazione in corso eh. Sicuramente la reputo una bellissima donna e c’è sintonia. Vedremo che succederà. C’è anche da capire che tipo di attenzioni mi dà, magari è solo simpatia. Io sono molto attento, mi piace fare le cose con calma, osservare tanto. Vedremo. La vedo molto bella dentro”.

pierpaolo che parla di elisabetta 🥺🥰🥺🥰🥺🥰🥺🥰🥺🥰 #GFVIP pic.twitter.com/UtAABfjAmx — manuᴴ🍒ᴰᵂᴰ bimba di zorzi (@lucidepp) September 22, 2020

Cosa accadrà dunque? Che nelle prossime settimane tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci scatti la scintilla? In attesa di news in merito, scopriamo cosa sta accadendo tra altri due protagonisti del Grande Fratello Vip 5, che in queste ore sono finiti al centro dell’attenzione mediatica.