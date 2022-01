1 Anche Pierpaolo Pretelli ha il Covid

L’ultimo anno è stato certamente intenso per Pierpaolo Pretelli. Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip 5, come sappiamo l’ex Velino è entrato a far parte del cast di Tale e Quale Show, dove ha ottenuto un enorme successo. Come se non bastasse in seguito Pretelli è entrato a far parte della famiglia di Domenica In, affiancando Mara Venier all’interno del programma. In queste ore però è arrivata notizia che l’ex gieffino oggi non sarà presente in studio per la nuova puntata della trasmissione. Con un post sui social infatti Pierpaolo ha annunciato di essere risultato positivo al Covid e di essere dunque attualmente in isolamento. Queste le sue dichiarazioni:

“Ciao ragazzi purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno Presto”.

Ma come sta Pierpaolo Pretelli dopo essere risultato positivo al Covid? A svelarlo è lui stesso. Sempre sui social l’ex Velino ha annunciato di non avere rilevanti sintomi, se non qualche dolore muscolare. Queste le sue parole:

“Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po’ di dolori muscolari, questo l’unico sintomo. Grazie per i messaggi”.

Non resta dunque che fare tanti auguri di pronta guarigione a Pierpaolo Pretelli, con la speranza di ritrovarlo al più presto a Domenica In. Nel mentre solo pochissime settimane fa l’ex Velino e Giulia Salemi hanno celebrato il loro primo anniversario insieme, e sui social naturalmente non sono mancate delle importanti dediche. Andiamo a rivederle.