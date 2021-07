1 La replica di Pierpaolo Pretelli

Sebbene il Grande Fratello Vip 5 sia finito ormai da diversi mesi, continuano a circolare notizie sui protagonisti. Nelle scorse ore si è registrata una polemica che ha coinvolto Pierpaolo Pretelli, suo padre Bruno ed Elisabetta Gregoraci.

Chi ha seguito il reality ricorderà senza dubbio l’iniziale vicinanza di Pierpaolo a Elisabetta, che aveva ottenuto ampia approvazione da parte della famiglia Pretelli. Capito poi che tra il modello e la conduttrice non potesse nascere nulla se non un’amicizia, Pierpaolo ha aperto il suo cuore a Giulia Salemi e sono tutt’ora felicemente fidanzati. Elisabetta Gregoraci, anche di recente, si è professata single.

Proprio la simpatia nutrita dai familiari di Pierpaolo Pretelli nei riguardi di Elisabetta Gregoraci, ha portato qualcuno a distanza di mesi a far girare uno screen falso (ci teniamo a sottolinearlo a scanso di equivoci), secondo cui il padre dell’ex velino si sarebbe complimentato su Instagram con la presentatrice di Battiti Live. A seguire, come vedete da queste immagini, il papà di Pierpaolo è stato contattato in Direct. Lui ha smentito categoricamente la notizia.

Il commento fake del padre di Pierpaolo e la successiva smentita

Appreso l’accaduto, giustamente, Pierpaolo Pretelli ha pensato di intervenire: «Buongiorno a tutti! Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che io e Giulia stiamo vivendo, c’è qualcuno che pensa di cambiare tutto questo? Con un fotomontaggio poi, mettendo o pensando di mettermi in difficoltà», ha scritto Pierpaolo, accompagnando il tutto con l’emoji della risata e l’hashtag #ciaone e #prelemi.

Il commento di Pierpaolo Pretelli

Come raccolto da Isa & Chia qualche fan avrebbe fatto notare a Pierpaolo Pretelli la veridicità delle parole del padre. L’ex gieffino, rimosso il post, pare aver commentato poi con un: “Io non so più che fare ormai”. Ampio supporto è arrivato poi dai suoi supporter, che hanno manifestato tutto il loro affetto a Pierpaolo e alla sua storia con Giulia.

