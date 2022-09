1 Pierpaolo Pretelli taglia i capelli a Giulia Salemi

Certo che Pierpaolo Pretelli è proprio un burlone! Il secondo classificato del GF Vip 5, come spesso ha mostrato anche nella Casa, ama spesso fare gli scherzi e, una delle sue “vittime” preferite, è la fidanzata Giulia Salemi. Nelle scorse ore su TikTok ha caricato un video che testimonia il piano messo in atto nei confronti della sua dolce metà. E il risultato è davvero tutto da ridere (scusaci Giulia!).

Come potete leggere dal titolo Pierpaolo Pretelli ha tagliato una ciocca di capelli a Giulia Salemi, ovviamente per scherzare anche se lo ha fatto sul serio, mentre lei era distratta dal fare delle altre cose. Guardando il filmato caricato nel profilo social del neo conduttore del GF Vip Party, vediamo quanto segue: Pierpaolo che fa finta di cercare qualcosa e per rendere il tutto più credibile fa finta di borbottare. A riprendere il tutto il suo telefonino.

Dal video, notiamo, Giulia Salemi non fare una piega, girarsi appena, e continuare a svolgere il suo lavoro, mentre sta seduta sul divano di casa. Pierpaolo Pretelli ha potuto proseguire indisturbato il suo piano diabolico poiché la Salemi gli dà le spalle. Così guardando verso l’obiettivo, il modello fa il gesto del silenzio mentre impugna una forbice. Pian piano si è avvicinato a Giulia e le ha tagliato una bella ciocca di capelli.

Folta chioma che la Salemi aveva raccolto con una lunga treccia, la quale però è stata “rovinata” dallo scherzo di Pierpaolo Pretelli. Successivamente proprio quest’ultimo ha fatto notare a Giulia dell’accaduto e lei, come vedete, resta sconvolta. Lui tenta di giustificarsi con un “Era già a terra”, che farebbe scoppiare a ridere chiunque…

Tra i commenti del video Giulia Salemi ha scritto: “Che simpa”, rivolto a Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ci dice anche di immaginare noi il finale, ma sarebbe davvero curioso scoprire quante gliene avrà dette la sua fidanzata dopo questo scherzo!

