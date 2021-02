1 Il ‘ti amo’ di Pierpaolo Pretelli

Nella Casa del Grande Fratello Vip continua la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Spesso ai due capita di vivere degli alti e bassi ma, nonostante tutto, riescono a ristabilire l’ordine nella loro relazione e dunque chiarire le divergenze.

Nella serata di ieri, durante la cena, il modello pare aver sussurrato parole dolci nell’orecchio dell’influencer. Secondo i fan della coppia e stando al video sottostante, sembrerebbe che Pierpaolo Pretelli si sia lasciato scappare un timido e dolce ‘Ti amo’ verso la sua fidanzata. Quest’ultima, però, invece di contraccambiare le parole dell’ex velino, dopo un attimo di imbarazzo, ha replicato con un sorriso sulle labbra e un ‘Adoro’. Una risposta che ha spiazzato tutti, che ovviamente si aspettavano ricambiasse allo stesso modo.

A dire il vero non è abbastanza chiaro se davvero Pierpaolo Pretelli abbia detto davvero queste parole a Giulia Salemi, poiché a coprire il tutto ci sono le voci degli altri concorrenti che parlano di altro in Casa. I più sono convinti che Pretelli abbia confidato dell’altro a Giulia e che quest’ultima abbia reagito così per questo motivo. Ma ecco il video che in queste ore sta dividendo il web…

Tra i fan dei Prelemi (nome della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi) è così scattato una sorta di ‘audio-gate’ in cui tutti hanno cercato ripulire il video, separare le voci per capire se effettivamente il modello ha detto il ‘Ti amo’ tanto atteso. Sarà davvero così? Attendiamo la puntata di venerdì per scoprirlo!

Nel mentre Giulia Salemi sembra essere rimasta scottata del precedente appuntamento del GF Vip e ieri si è confidata con Pierpaolo Pretelli…