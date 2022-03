Pierpaolo Pretelli tornerà a Domenica In? Arriva il commento di Mara Venier

1 Il ritorno di Pierpaolo Pretelli a Domenica In?

Come qualcuno avrà notato, Pierpaolo Pretelli non è più presente a Domenica In. E ormai tutti danno per scontato che non rivedremo più l’ex gieffino e prima ancora velino nel programma condotto da Mara Venier. Ma adesso ci sono delle novità.

Si pensava che la Zia Mara non avesse più intenzioni di avere Pretelli in trasmissione, ma un suo recente commento potrebbe portare ad un cambiamento. Come riporta il sito Gossip e TV, in uno degli ultimi post su Instagram della conduttrice un utente ha lasciato un commento scrivendo: “Perché Pretelli non c’è più? Mi sono persa qualche puntata”. La Venier ha risposto: “Per ora non c’è, ma chissà?”. Dobbiamo segnalare che questo commento originale è stato poi rimosso.

Questa dichiarazione fa pensare che forse Pierpaolo Pretelli potrebbe non rimanere a tempo indeterminato a casa e che prima o poi sia richiamato a Domenica In. A tal proposito c’è da capire quale collocazione potranno trovare all’ex gieffino, dato che il quiz musicale che gli era stato assegnato non riscuoteva molto successo.

Ma cosa è successo tra Mara Venier e Pretelli per portare a questo attuale “divorzio”? Una dichiarazione che lui aveva fatto a Verissimo. Ricordiamo l’accaduto…