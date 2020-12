1 Nel corso di un’intervista, Pietro Delle Piane si candida per partecipare come concorrente alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi

Negli ultimi mesi uno dei protagonisti del gossip è stato senza dubbio Pietro Delle Piane. Come sappiamo infatti l’attore ha fatto discutere per via della sua turbolenta relazione con Antonella Elia, che solo qualche settimana è ufficialmente terminata. Dopo la partecipazione a Temptation Island infatti la showgirl e il suo compagno hanno dovuto affrontare una serie di problemi, e nonostante era sembrato che la coppia fosse riuscita a voltare pagina ad un tratto proprio l’opinionista del Grande Fratello Vip 5, nel corso di una diretta del reality, ha annunciato la separazione da Pietro. Adesso proprio Delle Piane, nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo, si è candidato per partecipare come concorrente alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi! Attualmente non è ancora chiaro quando e se il reality andrà in onda, ma secondo le voci pare che gli autori siano alla ricerca del cast perfetto. Queste le parole di Delle Piane, riportate da Biccy:

“Se avessi l’opportunità di andare a L’Isola dei Famosi, potrei staccare la spina, lasciare l’Italia e la situazione sentimentale in cui mi trovo ora”.

Come se non bastasse Pietro Delle Piane ha anche detto la sua sulla fine della storia con Antonella Elia, ammettendo che vorrebbe avere un’altra possibilità:

“Io e Antonella Elia? Stiamo soffrendo entrambi, vorrei che ci incontrassimo per guardarci negli occhi e decidere insieme il da farsi. Bisogna darci un’altra possibilità, abbiamo passato un anno molto complicato. È sempre stato un rapporto tormentato, anche se piacevole”.

Cosa accadrà dunque? Gli autori de L’Isola dei Famosi prenderanno in considerazione la candidatura di Pietro Delle Piane? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole di Antonella Elia in merito alla fine della storia con l’attore.