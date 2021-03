1 Palloncini in platea al Sanremo 2021

La seconda serata del Festival della Canzone Italiana ha appena avuto inizio e le sorprese ci sono state fin dall’apertura. Dopo aver visto Fiorello in una breve esibizione, infatti, le telecamere del teatro Ariston hanno inquadrato la platea. A differenza della scorsa puntata, nella quale le poltrone erano vuote, questa volta la sala di Sanremo 2021 era piena di palloncini.

Niente di strano in una situazione di emergenza sanitaria. Un modo simpatico per riempire in qualche modo quel luogo così vuoto senza le centinaia di persone che di solito lo riempirebbero. Agli occhi attenti del web, però, non è sfuggito un piccolo grande dettaglio. Stiamo parlando di un palloncino dalla forma molto particolare. Qui di seguito, perciò, vi lasciamo la foto presa da Twitter.

I palloncini di Sanremo 2021

Tra i palloncini presenti nella platea del Festival di Sanremo 2021, quindi, troviamo un intruso. Ad alcuni potrebbe far nascere un certo pensiero nella mente e non avrebbero del tutto torto. Quello che state guardando, infatti, è proprio un palloncino a forma di organo genitale maschile. Chissà chi ha deciso di metterlo lì in mezzo e se qualcun altro si è trovato d’accordo con l’idea oppure nessuno ne sapeva niente.

