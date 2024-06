Pomeriggio 5, il padre di Michele Merlo ricorda il figlio a tre anni dalla prematura scomparsa (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

Quest’oggi a Pomeriggio Cinque il padre di Michele Merlo, Domenico, ha ricordato il figlio a distanza di tre anni dalla sua triste e prematura scomparsa.

Il ricordo di Michele Merlo a tre anni dalla morte

Il 6 giugno 2024 Domenico, padre di Michele Merlo, è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La conduttrice ci ha tenuto molto a lasciare uno spazio al papà del cantante nel giorno dell’anniversario della prematura scomparsa dell’ex allievo di Amici.

Come ricorderanno in molti, infatti, Michele si è spento a causa di una leucemia fulminante che non gli era stata diagnosticata in tempo. Da quel giorno i genitori si battono perché venga fuori di chi sia stato l’errore che è costato la vita al figlio. Tale concetto è stato ripetuto ancora una volta da Domenico oggi:

“Grazie per avermi concesso questo spazio. Siamo ancora qui che aspettiamo, i tempi della giustizia non coincidono con il dolore di una famiglia. Dovremo patire chissà quanto per sapere qualcosa.

Non può passare il principio secondo il quale un ragazzo di 28 anni può morire per colpa di un errore. Non cerchiamo né scalpi né tesori: se una persona sbaglia deve pagare”.

"Se una persona sbaglia deve pagare, soprattutto se sbaglia sulla vita di un ragazzo"



A #Pomeriggio5 parla il papà di #MicheleMerlo, morto a 28 anni per una leucemia fulminante pic.twitter.com/O9jDstEdlP — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 6, 2024

Il papà di Michele Merlo ci ha tenuto a menzionare l’associazione fondata in seguito alla scomparsa dell’artista e il libro in cui Alice Porta racconta della loro amicizia. Alla fine è stata aperta anche una parentesi sulla profanazione della tomba di Michele, atto che è stato compiuto più volte in questi anni:

“Cosa ti devo dire, purtroppo è stata profanata più volta e più volte l’ho segnalato. Ho fatto delle denunce ma nulla si è mosso. In autonomia cerchiamo di capire chi sia il pazzo o la pazza che compie questi atti”.

Noi tutti ci stringiamo intorno alla famiglia di Michele Merlo in questa triste giornata, sperando che presto possano trovare un po’ di pace.