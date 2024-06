Pierpaolo Pretelli debutta a teatro! Sarà Rocky Balboa nel musical diretto da Luciano Cannito

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

Grande Fratello

A quanto pare Pierpaolo Pretelli ha ottenuto il ruolo di Rocky Balboa nel musical che arriverà nei teatri italiani a partire dal prossimo autunno. Ecco cos’è stato rivelato durante la conferenza stampa.

Pierpaolo Pretelli protagonista di un musical

Dopo aver lavorato come Velino a Striscia la Notizia e aver preso parte al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la fidanzata Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha dimostrato le sue doti canore a Tale e Quale Show. A quanto pare è stato notato e in queste ore è stata diffusa la notizia in base alla quale ha ottenuto il ruolo di Rocky Balboa nel musical ‘Rocky – The Musical’. Sul proprio profilo Instagram ha scritto:

“Con orgoglio e tanta emozione dal 18 ottobre nei teatri italiani interpreterò l’intramontabile Rocky Balboa in @rocky_themusical. Credi e combatti per i tuoi sogni , non arrenderti mai! Grazie Luciano Cannito e Fabrizio Fiore”.

Questo pomeriggio, inoltre, si è tenuta la conferenza stampa a Torino durante la quale il regista Luciano Cannito ha affermato che si tratta della prima produzione italiana; poi l’annuncio riguardante Pierpaolo Pretelli: “È un grande artista che, come siamo soliti fare, vigliamo lanciare come nuova star“. Inoltre non è mancato nemmeno il commento del diretto interessato, come riporta anche il sito Isa e Chia:

“Sono molto emozionato per questo ruolo iconico. Tra l’altro il 18 ottobre i miei genitori celebreranno il loro anniversario di matrimonio. […] Volevo ringraziare Luciano, regista favoloso, e la produzione di Fabrizio Di Fiore per aver creduto in me. Non si può ancora svelare Adriana, ma anche lì tanta roba”.

Pierpaolo Pretelli attore in teatro

Non vediamo l’ora di poter scoprire chi interpreterà il ruolo di Adriana e soprattutto scoprire come se la caverà Pierpaolo Pretelli. L’appuntamento in teatro, con la prima nella città di Torino, andrà dal 18 al 27 ottobre 2024.