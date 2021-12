1 La sigla della Champions League a Pomeriggio 5

Come ogni settimana su Canale 5, Pomeriggio 5 ci tiene compagnia dalle 17:30 alle 18:45 dal lunedì al venerdì. Ieri, dunque, è andata in onda, eccezionalmente nel giorno dell’Immacolata, una nuova puntata con tanti fatti di cronaca nera, ma anche gossip e non solo! Proprio durante lo spaccato dedicato alla cronaca rosa c’è stato un fuori programma: è partita la sigla della Champions League! Ma partiamo per ordine.

La conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso stava parlando con Asia Valente, al centro di una polemica infinita perché disposta a tutto per soldi. Un qualcosa che sta facendo molto discutere e che in studio è stata affrontata con l’influencer e tanti ospiti. Ma mentre la presentatrice si stava rivolgendo ad Asia, invitandola poi in puntata a chiarire meglio la sua posizione, improvvisamente ha iniziato a risuonare la musica della Champions League (che tanto fa sognare i tifosi di calcio).

La sigla della Coppa dalle grandi orecchie è risuonata per tutto lo studio di Pomeriggio 5, lasciando di stucco la presentatrice Barbara d’Urso, che non si aspettava minimamente una cosa del genere. Proprio la conduttrice ha sdrammatizzato simpaticamente e con ironia: “Cos’è? Che musica è? Ah, la musica della Champions?! Mercoledì… l’Immacolata, m’aspettavo una musica sacra e invece parte la Champions. Va bene, ok, sto anche sforando“.

LA SIGLA DELLA CHAMPIONS CHE PARTE A CASO ✈️ #pomeriggio5 pic.twitter.com/9udsdRGppJ — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 8, 2021

(QUI IL VIDEO COMPLETO DEL MOMENTO) In studio, come potete vedere dalle immagini, i presenti non hanno potuto trattenere le risate. Insomma un momento sicuramente non previsto ma che ha fatto sorridere molti telespettatori di Pomeriggio 5 e non solo! Poco dopo Barbara d’Urso, divertita dall’accaduto, ha mandato la pubblicità per poi dedicarsi ad altri argomenti.

Un fatto simile a quello accaduto a Pomeriggio 5 è capitato anche in Rai, sempre durante la giornata di ieri…