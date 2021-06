I diamanti sui denti di Post Malone

Post Malone torna a far parlare di sé e non per la sua musica stavolta. Il rapper ha attirato l’attenzione per aver un gesto che sta facendo piuttosto discutere. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del mondo!

In base a quanto fornito dal tabloid americano TMZ e raccolto anche da Fanpage.it, l’artista pare abbia deciso di spendere una somma di denaro piuttosto elevata per la ricostruzione dei denti. Ma non si tratta di un intervento a cui siamo spesso abituati, ma si tratta di qualcosa di molto diverso.

Il cantautore Post Malone ha voluto fare le cose in grande e ha scelto di installare, al posto dei canini, due diamanti da ben 12 carati, dal costo complessivo di 1,6 milioni di dollari. Insomma, sempre come fa sapere TMZ è come se si acquistassero 12 anelli di fidanzamento da un carato ciascuno.

Intanto sempre in queste ore è spuntata anche la foto che mostra i diamanti che Post Malone ha deciso di farsi impiantare sui denti.

La foto di Post Malone

Ma Post Malone non è l’unico ad aver fatto propria questa moda, chiamata Grillz, che in questi anni spopola tra i rapper più famosi e conosciuti al mondo. C’è chi sceglie di fissare una dentatura in oro, chi in argento o ancora in platino. Il tutto varia in base, ovviamente, alla richiesta dell’artista. A quanto pare, però, il rapper non ha proprio voluto badare a spese, optando invece per dei costosissimi diamanti!

Prima di Austin Richard Post (questo il suo vero nome) anche 50 Cent, Notorious B.I.G., o ancora Jay-Z, Lil Wayne, Kanye West e Tupac hanno speso i loro soldi allo stesso modo.

C’è chi crede sia un po’ folle e chi, invece, adora quest’ultima trovata da parte di Post Malone. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per altre notizie!

