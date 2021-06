1 Aka7even insieme ad un’ex collegiale

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Aka7even ha concluso la sua turbolenta relazione con Martina Miliddi. Come sappiamo il giovane rapper partenopeo e la ballerina si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici 20, e a poco a poco si sono avvicinati, fino a quando non è scoppiato l’amore. La storia è così andata avanti per alcuni mesi tra alti e bassi, fino a quando i due allevi del talent show non hanno deciso di prendere strade diverse. Ad oggi Aka si sta concentrando a pieno sulla sua carriera, mentre Martina ha ufficializzato la frequentazione con Raffale Renda, che da settimane sta facendo discutere il web. Solo qualche giorno fa anche lo stesso Luca ha detto la sua su questa neo coppia, nel corso di una diretta Instagram con Anna Pettinelli. Queste le su dichiarazioni in merito:

“Non me ne frega niente. Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop”.

Pare dunque che Aka7even abbia del tutto voltato pagina e che abbia finalmente dimenticato Martina Miliddi. Nel frattempo il cantante ha iniziato a girare l’Italia con una serie di firma copie, durante i quali per la prima volta ha incontrato il suo vasto pubblico. Proprio nel corso dell’instore di Milano però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Aka si è infatti mostrato insieme ad un’ex allieva de Il Collegio, amato programma di Rai 2. Parliamo di Alice De Bortoli, che come sappiamo ha preso parte alla terza edizione della trasmissione. Questo lo scatto che non è passato inosservato:

A quel punto alcuni maliziosi utenti hanno subito ipotizzato che tra Aka ed Alice ci sia del tenero, tuttavia al momento nulla lascia immaginare che tra i due sia iniziata una frequentazione. Naturalmente però vi aggiorneremo con tutti gli sviluppi, qualora ce ne fossero. Nel mentre solo poche ore fa ad annunciare la separazione ufficiale sono stati Rosa Di Grazia e Deddy. Rivediamo il post della ballerina.