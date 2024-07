La Coop ha trovato un modo molto simpatico per fare pubblicità ai suoi prodotti sfruttando la presenza di Harry Styles all’interno di uno dei negozi a Roma. Ecco cosa hanno pubblicato sui social.

Il post della Coop su Harry Styles

Da ormai diverso tempo, per un motivo che ancora non è stato precisato, Harry Styles si trova a Roma e spesso i cittadini lo hanno immortalato in foto e video. In alcune occasioni parlava con i passati al semaforo, mentre una secondo volta è stato beccato al mercato. Una signora lo ha filmato e non appena si è girato verso di lei ha fatto finta di riprendere delle scarpe.

Virale anche il video in cui Harry ha deciso di andare a fare la spesa alla Coop. Qualcuno ha pubblicato il filmato in cui sembra intento a scegliere quale surgelato acquistare. Una scena molto divertente che ha fatto il giro del web e che anche l’azienda stessa ha voluto sfruttare.

I social media manager della Coop infatti hanno pubblicato sul profilo Instagram della catena di supermercati una foto. Al suo interno troviamo un’anguria e una confezione di zucchero biologico. La scritta sopra recita: “Harry, hai dimenticato questi in cassa“, mentre sotto leggiamo tra parentesi: “Scrivici in privato“.

Il post relativo a Harry Styles ha fatto il pieno di like e commenti molto divertiti “Geniali” o ancora “ottima idea di marketing quella dell’anguria e zucchero di canna“. Per chi non lo sapesse, infatti, il cantante britannico ha nel suo repertorio un brano che si intitola “Watermelon Sugar“. Questo è stato rilasciato nel 2019 come estratto del suo secondo album in studio “Fine Line“. Voi che cosa ne pensate, vi ha strappato un sorriso? Fatecelo sapere con un comento.

Nel mentre rimaniamo in attesa di scoprire quale sarà il prossimo luogo in cui Harry sarà avvistato. QUI la foto.