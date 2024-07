In queste ultime ore Harry Styles è stata beccato da una fan mentre faceva la spesa alla Coop in Italia. Ecco il video

Nella giornata di ieri sul web è diventato virale un video all’interno del quale Harry Styles è stato avvistato mentre faceva la spesa al supermercato in Italia da solo.

Harry Styles fa la spesa alla Coop

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di Harry Styles, ma non per eventuale nuova musica che sta realizzando o per i concerti che sta portando avanti in giro per il mondo. Il membro degli One Direction si trova da diverso tempo a Roma ed è stato beccato più volte dai fan.

Un recente video che è andato virale lo vedeva intento a passeggiare per un mercato mentre guardava le bancarelle. Una signora lo ha ripreso e non appena lui si è girato verso di lei, questa persona ha tentato di far finta di nulla inquadrando delle scarpe e parlando con chi l’accompagnava.

Decisamente un momento molto divertente per gli utenti di Twitter che, in queste ultime ore, sono stati sorpresi nel vedere un’altra clip con Harry Styles. Il noto cantante britannico in questa occasione si trovava alla Coop per fare la spesa. La particolarità sta nel fatto che sembra essere da solo e tutti si chiedono perché non mandi un suo assistente personale.

scusate io non lo seguo ma perché questo è ovunque con una certa no chalance come se non fosse una star di fama mondiale?? ma soprattutto perché è alla coop. pic.twitter.com/sud20GVpbB — olimpia ☾ (@ollycaly) June 30, 2024

Che cosa sta facendo Harry a Roma? Che stia cercando casa oppure stia girando qualche nuovo progetto? Al momento non abbiamo la risposta a tali domande. Vedremo prossimamente se rivelerà il motivo della sua presenza in Italia e noi vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Intanto gustiamoci questo filmato in cui Harry Styles sembra stia scegliendo quale pesce surgelato comprare, per poi girarsi verso chi lo sta filmando. Sicuramente sarà abituato a questo tipo di interazioni considerando che è una star conosciuta a livello internazionale. Voi che cosa ne pensate di questa storia?